Il libro di Barbieri su Chiara Ferragni

Sabato alle 11 al Papeete di Milano Marittima verrà presentato il libro ’Fino a qui - Chiara Ferragni’ della giornalista Margherita Barbieri. Il volume ripercorre l’ascesa dell’imprenditrice digitale e gli ultimi mesi, caratterizzati dallo scandalo ’Pandoro gate’ e dalla rottura della relazione col marito Fedez. "In Italia non c’è personaggio pubblico di cui, negli ultimi mesi, si sia parlato di più – si legge nella presentazione del romanzo, pubblicato da Minerva e uscito in libreria ieri –. Amata, odiata, portata come esempio per le giovani generazioni, considerata un’icona femminista o criticata

aspramente per le sue scelte personali e imprenditoriali. Chiara Ferragni è tutto questo e molto di più".