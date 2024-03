Il Lions Club celebra legalità e ambiente

Oggi a Piangipane nel plesso F.Casadio un ricco programma del Lions ‘Alighieri’ per celebrare legalità, ambiente e inclusione. Alle 11.30, nell’area di pertinenza della scuola, i ragazzi pianteranno 6 alberelli forniti dai Carabinieri per la Biodiversità che in seguito terranno una lezione sull’importanza del bosco per mitigare i cambiamenti climatici e sul progetto “Adottiamo un albero“. Alle 12.30 prenderanno la parola gli alunni per poi finire alle 12.45 con la piantumazione dell’albero ’Falcone’ e l’apposizione di una targa ricordo.