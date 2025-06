Il Lugo 1982 in Comune

"Questa promozione è la dimostrazione concreta del grande lavoro di una società sportiva che sa fondere perfettamente l’aspetto comunitario ai risultati agonistici". Sono le parole di Luigi Pezzi, vicesindaco con delega allo Sport, in occasione del ricevimento, nella Rocca estense di Lugo, dei dirigenti, dello staff tecnico e di una rappresentanza dei calciatori del Lugo 1982, compagine che qualche settimana fa ha conquistato la promozione in Seconda categoria. Gli amministratori si sono complimentati con i giocatori e la società per il risultato raggiunto e le prospettive di crescita nei prossimi anni.

Con la promozione in seconda categoria (68 punti sulle gare 28 disputate, con tanto di 21 vittorie), la squadra ha centrato il suo obiettivo stagionale, vincendo peraltro anche la Coppa di categoria. Lo ha fatto con un organico composto quasi esclusivamente di ragazzi provenienti dalle giovanili, di età compresa tra i 20 e i 24 anni, allenati da Matteo Baldissarri e dal suo staff tecnico. Attualmente - tra bambini, adulti, amatori, calcio a 5 e squadra femminile - l’intraprendente sodalizio lughese conta circa 500 tesserati. L’avanzamento di categoria della prima squadra costituisce un importante stimolo per tutto il vivaio. L’obiettivo di medio termine è infatti quello di andare oltre, arrivando alla Prima categoria.

"I grandi numeri del Lugo 1982 e la varietà di squadre che lo compongono -- ha aggiunto il vice sindaco del Comune di Lugo, Luigi Pezzi -- fanno di questa società un vero punto di riferimento per le famiglie e gli appassionati di sport della città. Il fatto, poi, che questa promozione sia stata centrata da una squadra quasi interamente composta da ragazzi provenienti dalle giovanili è la prova ulteriore del fatto che questa società dà modo ai ragazzi di maturare a livello sportivo, oltre a permettergli di vivere un’esperienza importante all’interno di una grande realtà associativa".

lu.sca.