Il luogotenente Grisandi in pensione. Oltre trent’anni in Forestale e Carabinieri

Giampaolo Grisandi, 60 anni, più della metà dei quali trascorsi nella Forestale e nei Carabinieri, è andato in pensione. Da giovane era soprannominato il “colosso di Ravenna” per la struttura (un metro 80 per 90 chili) che nel 1985, a 19 anni, lo ha portato a vincere il campionato del mondo nell’inseguimento a squadre al velodromo di Bassano del Grappa e l’anno prima a partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles. Nel 1983 si era laureato campione italiano dell’inseguimento individuale e aveva conquistato un argento individuale e un bronzo a squadre ai mondiali militari di Barletta. Vanta la conquista di cinque Campionati italiani, sesto posto a squadre alle Olimpiadi di Seul e l’argento nell’individuale ai giochi del Mediterraneo.

Nel 1988 Grisandi è entrato nel Corpo Forestale dello Stato. Ha smesso di partecipare alle competizioni sportive nel ’94, a 30 anni, per poi rientrare come tecnico a cavallo del nuovo secolo, fino al 2008. Il 12 ottobre 2021 è stato Insignito del ‘Collare d’Oro al merito Sportivo’, consegnatogli dal presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Dal 2010 è approdato alla Sezione di Polizia giudiziaria, passando nel 2017 nell’aliquota dei Carabinieri. Apprezzato per la sua disponibilità, umanità, e per l’elevata preparazione professionale, ha dato il meglio di sé nelle indagini tecnico informatiche. In pensione per raggiunti limiti di età dal 5 dicembre, la Procura e la Sezione di Polizia giudiziaria augurano a Grisandi, per tutti ‘Griso’, una vita felice, serena e piena di soddisfazioni.