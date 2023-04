Il Mediterraneo secondo Minniti

Appuntamento oggi, dalle 15.30 alle 19.30, a Palazzo Rasponi dalle Teste per la lectio magistralis di Marco Minniti, ex ministro degli Interni e attualmente presidente della Fondazione MedOr, sul tema ‘Sfide e opportunità del Mediterraneo oggi’. La Fondazione MedOr nasce due anni fa per iniziativa di Leonardo SpA con l’obiettivo di promuovere attività culturali, di ricerca e formazione scientifica, al fine di rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti internazionali tra l’Italia e i Paesi dell’area del Mediterraneo allargato fino al Sahel, Corno d’Africa e Mar Rosso (’Med’) e del Medio ed Estremo Oriente (’Or’).

L’evento è organizzato dall’Università di Bologna, che dal 2020 ha attivato proprio a Ravenna il corso di laurea ’Storia, società e culture del Mediterraneo’, tra i cui compiti c’è la promozione di dibattiti sull’importanza del Mediterraneo nella geopolitica globale. Alla lectio magistralis sono collegate due tavole rotonde sui temi della sicurezza e della diplomazia culturale in area mediterranea coordinate da Alberto Pagani e da Michele Marchi dell’università di Bologna che sono anche i promotori della giornata. Tra gli ospiti delle due tavole rotonde l’ex comandante generale dell’Arma dei Carabinieri generale Gianni Nistri, il generale Massimiliano Del Casale, già comandante dell’Accademia militare di Modena e presidente del centro di alti studi della difesa, Gianni Bessi, consigliere della Regione Emilia-Romagna, Davide Tabarelli di Nomisma Energia e Oscar Guerra, amministratore delegato della Rosetti Marino.