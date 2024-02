Il mercato immobiliare faentini in ripresa

"Cinque appartamenti opzionati in soli tre giorni in zona Fornarina. Sette appartamenti già venduti in via Manzoni. Un attico opzionato in una settimana in via Masoni. Sulla carta, ovvero prima ancora che i lavori siano completati". E’ questo il ritmo del mercato immobiliare faentino che alimenta lottizzazioni e ristrutturazioni in varie zone della città. Numerosi infatti sono i progetti e i cantieri che se non già iniziati prenderanno avvio nei prossimi mesi a Faenza. Il complesso ex ‘Mutua’ di via Masoni in zona stazione, il condominio residenziale in via Manzoni, la ‘Ghilana’, gli interventi in zona Fratelli Rosselli, e le nuove costruzioni in via Fornarina sono solo alcuni di questi. A fare il punto sulla situazione è Simone Cavallari, consulente immobiliare dell’omonima società afferente, insieme ad altre dieci agenzie, al gruppo Mondo Immobiliare. "Il mercato a Faenza c’è sempre stato – rileva il consulente –, si è bloccato durante l’alluvione, e c’era stato un piccolo rallentamento in virtù dell’innalzamento dei tassi di interesse, ma la richiesta di immobili è elevata da tempo, e la combinazione con la situazione in cui versa il mercato degli affitti in città spinge ora le compravendite". Ed evidentemente creano ‘appeal’ anche i progetti di riqualificazione di specifiche aree come gli interventi, già in corso, nell’area della stazione ferroviaria. In via Masoni, nell’ex palazzo Inam o ‘della mutua, perchè lì aveva sede l’Usl di Faenza "verranno ricavate 16 unità abitative con ascensore – racconta Cavallari –. Sono già iniziati i lavori di rifacimento e di demolizione interna. Le unità avranno possibilità di garage, cantine e posti auto al pian terreno. L’intervento è seguito da Coabi e chi acquisterà gli immobili potrà beneficiare delle detrazioni legate alla ristrutturazione". Gli appartamenti dovrebbero essere pronti "nei primi mesi del 2025".

Alla fine del 2025 invece "termineranno i lavori per la costruzione di una delle due nuove palazzine in via Fornarina – prosegue il consulente –. Avranno 12 unità cadauna e saranno su tre piani con possibilità di personalizzazione di spazi e finiture. I lavori partiranno a settembre di quest’anno. La seconda palazzina sarà pronta invece ad aprile del 2026". Altri due interventi riguardano poi la Ghilana e via Fratelli Rosselli, "due aree che erano state colpite dall’alluvione – rileva il consulente –. I permessi per costruire c’erano già da tempo e da qualche mese è stato presentato un progetto per alzare il livello del terreno", cioè sopraelevare le future edificazioni.

Dietro la Ghilana in zona via Firenze "parliamo di 4 villette di nuova realizzazione", mentre nella primissima via Fratelli Rosselli "da progetto saranno sei villette e due appartamenti suddivisi in due piani". Oltre a questi progetti ce ne sono anche altri in città.

d.v.