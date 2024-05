Il ministro Preti alla colonia dei Monopoli

Nata come colonia Montecatini nel 1939, dopo la guerra (quando fu trasformata in ospedale militare e poi occupata dalle truppe tedesche) e le parziali distruzioni, la struttura, a Milano Marittima fra la 24a e la 25a traversa, fu acquisita dai Monopoli e ogni estate ospitava figli di dipendenti da ogni parte d’Italia. E poiché i Monopoli erano parte del Ministero delle Finanze, ecco nell’agosto del 1958 la visita dell’allora ministro Luigi Preti. In quel mese nella colonia c’erano 600 bambini e 400 bambine dai 6 agli 11 anni bisognosi di cure elioterapiche. È chiusa e abbandonata dal 1998.

A cura di Carlo Raggi