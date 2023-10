Il movimento Donne Impresa di Confartigianato

‘Leadership in movimento, la forza dell’identità’ è il titolo del meeting formativo nazionale di Donne Impresa Confartigianato che si è svolto a Milano Marittima. Per la presidentessa nazionale Daniela Biolatto "la scelta di organizzare il meeting in Romagna, è stato un segno tangibile di vicinanza a questo territorio che tanto ha dato al Paese e che sta dimostrando forza e resilienza a fronte degli eventi drammatici che nei mesi scorsi hanno colpito cittadini e imprenditori. Sono molto orgogliosa di rappresentare le imprenditrici. In questo momento in cui la sostenibilità è tema prioritario per la nostra Confederazione, le nostre aziende sono più che mai impegnate per realizzare concretamente ogni giorno, con il proprio lavoro, il binomio sviluppo sostenibile-imprenditorialità femminile. La crescita economica e sociale sono responsabilità di tutti e devono essere costruite riconoscendo il contributo delle donne e, in particolare, di coloro che fanno impresa".

Emanuela Bacchilega, presidentessa di Confartigianato della provincia di Ravenna, ha osservato come la scelta di organizzare l’evento a Milano Marittima abbia avuto risvolti positivi anche per il territorio: "Si tratta di un segnale molto importante, perché questo evento porta risorse e fa girare l’economia del territorio che si sta rialzando dopo i danni dell’alluvione. Inoltre, le rappresentanti di Donne Impresa hanno donato qui un albero con origini autoctone di tutte le regioni d’Italia, volendo rappresentare l’abbraccio delle radici di tutto il Paese alla nostra terra in questa fase di rinascita".