Il museo Tramonti riapre al pubblico

Il disastro, poi il grande lavoro per salvare il salvabile. Ma ora il la Casa museo Guerrino Tramonti, in via Fratelli Rosselli 8, è pronta per riaprire al pubblico l’8 agosto. Dopo la terribile alluvione di metà maggio è stato necessario ricostruire muri, pavimenti e impianti fortemente danneggiati dall’acqua. Anche qui, come in molti altri luoghi d’arte della città, ceramiche e dipinti sono stati travolti dall’alluvione, ed è stato necessario un lungo lavoro per salvarli.

L’8 agosto per l’occasione sarà presente il sindaco Massimo Isola. Alle 11.30 ci sarà una visita guidata con brindisi. Poi il museo, finalmente, potrà tornare alla normalità.