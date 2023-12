Il Natale accende tutta la città. Ma le luci dantesche non ci sono più

Il Natale accende la città con un fitto cartellone di eventi. Il via ufficiale è domani con l’accensione dell’albero alle 18.30, in piazza del Popolo. Ci saranno il sindaco Michele de Pascale, il prefetto Castrese De Rosa, il presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, Maurizio Rustignoli e Riccardo Santoni rispettivamente presidente e direttore di Cooperativa Spiagge Ravenna. Per l’occasione si esibirà la ’Santa Klaus Jazz Band’. L’albero è stato allestito grazie al sostegno di Ram Group, Cooperativa Spiagge Ravenna e della Cassa. L’abete è stato donato dal Comune di Andalo.

"Gli eventi che sono stati organizzati – affermano l’assessore al Turismo Giacomo Costantini e l’assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi – si prefiggono l’obiettivo di regalare almeno un po’ di leggerezza e svago in un periodo difficile anche per il nostro territorio duramente colpito dall’alluvione".

Tante le iniziative in programma a cura del comitato Spasso in Ravenna che si è occupato anche dell’allestimento delle luminarie, accese dal 25 novembre. Sono oltre 160 i commercianti che hanno contribuito e il numero, ancora non definitivo, è in crescita rispetto allo scorso anno. Non ci saranno invece le luminarie con i versi danteschi. "Abbiamo fatto una scelta di uniformità – ha spiegato l’assessore Costantini – e preferito metterle tutte uguali". Il comitato Spasso in Ravenna ha inoltre organizzato una serie di eventi dedicati ai più piccoli in piazza Kennedy: il 9,16, e 23 dicembre alle 17 e domenica 24 alle 11, Babbo Natale aspetterà i bambini nella sua casetta di legno. Il 15 e il 17 gennaio alle 17, il 5 gennaio alle 17 e il 6 alle 15 laboratori, favole e divertimento ancora per i più piccoli. Sempre in piazza Kennedy la pista di ghiaccio ‘Jfk on ice’ rimarrà fino al 14 gennaio.

Da domani al 7 gennaio saranno presenti in piazza del Popolo i Capanni del Natale. Il 9 e il 16 dicembre sono in programma due concerti della Power Marching Band – Banda di Bertinoro, che partirà alle 17 da piazzetta Gandhi. Fino al 14 gennaio sono visibili le mostre della VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo. L’opera di religione propone diverse iniziative: visite guidate, mostre, laboratori. (www.ravennamosaici.it). Visite guidate anche ai monumenti statali, mentre il Museo nazionale ospita una serie di incontri su Ravenna medievale (www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it). Il museo NatuRa di Sant’Alberto festeggerà il Natale, con le iniziative ‘Natale Secondo NatuRa’. Per informazioni: www.atlantide.netnatura.

Da venerdì 8 al 6 gennaio, è in programma Natale in Piazza, il Villaggio di Natale in piazza San Francesco, a cura dell’Advs Ravenna. Chiusura il 6 gennaio 2024, con estrazione della Lotteria. Il 23 dicembre ci sarà lo spettacolo delle ‘Fontane danzanti’, inoltre sono in programma tutti i giorni spettacoli, intrattenimento per bambini, distribuzione di vin brulè, the, panettone, ciambella, zucchero filato. (www.advsraenna.it). Nel periodo tra l’8 e il 24 dicembre tutti i parcheggi regolamentati con parcometro (stalli blu) saranno gratuiti dalle 16.30, ad eccezione di quello di piazza Baracca, gratuito dalle 18.30. www.turismo.ra.it.