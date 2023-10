Il nuovo McDonald’s a Pinarella: "Selezioni per 40 posti di lavoro"

La catena internazionale del fast food McDonald’s investe a Cervia. Entro l’anno aprirà il primo locale nel comune di Cervia e si troverà sulla strada statale nel tratto tra Pinarella e Tagliata. L’ex caseificio si trasformerà entro il 2023 nel noto locale e la notizia è stata accolta positivamente in città. Infatti, sono tanti gli amanti del fast che, oggi, per poterlo gustare devono spostarsi o a Savignano – nei pressi del Romagna Shopping Valley – oppure nell’area vicino al parco divertimenti Mirabilandia.

Intanto, via alle selezioni per 40 posti di lavoro: entro il 29 ottobre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo McDonald’s di Pinarella di Cervia potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali. "McDonald’s – si legge nella nota – offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. L’evento sarà l’occasione per i candidati di raccogliere informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti presone che lavorano nei ristoranti della zona che racconteranno e condivideranno la propria esperienza". "Per la nuova apertura di Pinarella di Cervia McDonald’s è alla ricerca di 40 persone, posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale, che quest’anno prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia" spiega l’azienda. Per candidarsi c’è tempo fino a domenica.

Ilaria Bedeschi