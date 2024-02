Il nuovo sistema introdotto in centro: "La risposta è stata positiva"

Residenti, attività commerciali, turisti. Che il cambio nel sistema di raccolta nel centro storico di Ravenna fosse una sfida difficile si sapeva, e per questo il cuore della città è stato tenuto per ultimo. Si è partiti lo scorso 16 ottobre e ora si iniziano a stilare i primi bilanci. "Siamo molto contenti, la risposta è stata positiva da parte di tutti i cittadini coinvolti, non ci possiamo lamentare – dice Ciro Lelli, responsabile area Ravenna-Cesena di Hera –. Siamo tuttora in una fase di osservazione, per vedere se le previsioni corrispondono. Continua a esserci qualche problema vicino ai cassonetti a causa degli scarichi abusivi, ma è ciò che succede sempre in questi casi. Stiamo cercando di risolvere le situazioni che si presentano con azioni comunicative".

La nuova raccolta dei rifiuti divide il centro di Ravenna in due zone: quella ’rosa’ nel cuore del centro, dove sono rimasti i cassonetti ma quelli dell’indifferenziata si aprono con tessera apposita, e quella ’azzurra’ più esterna, dove c’è il porta a porta misto come nelle zone più esterne. Tra i nodi del centro ci sono le attività commerciali, alcune delle quali con un’alta produzione di alcune tipologie di rifiuto. "Abbiamo fatto molti incontri con le associazioni di categoria già prima dell’avvio e lì è avvenuto il grosso delle ’personalizzazioni – prosegue Lelli –. Abbiamo trovato grande collaborazione e questo ci ha aiutati".

sa.ser