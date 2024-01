Il parco a Marina. La manutenzione latita. Viaggio tra giochi rotti ed erba da tagliare

La principale area verde attrezzata di Marina di Ravenna è sicuramente lo storico parco pubblico con entrata da via Ciro Menotti. Realizzato utilizzando una parte della pineta litoranea, poi impoverito nel tempo di elementi, appare sempre più penalizzato e nell’ultimo periodo sembra avere carenze di manutenzione e cura (almeno per quello che resta all’interno dell’area verde). Sono purtroppo ormai lontani i tempi in cui in questi spazi frequentatori e villeggianti avevano modo di vedere da vicino diverse specie animali del nostro territorio, oltre a poter trascorrere ore spensierate tra i giochi del parco nell’ ampio contesto verde o ai tavolini del chiosco-bar.

Purtroppo alla destra dell’ingresso appare subito il chiosco del “Caffè del Parco” in totale abbandono ancora circondato da una recinzione in metallo a seguito di un incendio del 2016 che ne ha bloccato l’attività e lo ha reso inagibile, situazione che non sembra sbloccarsi nonostante le varie aste disposte per risolvere la situazione.

Inoltre diversi giochi sono rotti, altri sono stati rimossi pur lasciando le basi sconnesse a terra che diventano così pericolosi punti di inciampo.

La tensostruttura nella sua parte centrale è ricoperta di guano colato dai nidi che gli uccelli hanno creato sui fari per l’illuminazione sotto la copertura della struttura stessa. In più diversi cestini portarifiuti sono a terra e i tavoli in legno sono storti e malmessi.

Morale della favola? Ci sono tanti elementi che nell’insieme lasciano un immagine negativa a danno di tutta la località - tra l’altro turistica - Marittima di Ravenna.

Marco Beneventi