Il parco eolico in Germania. Nasce grazie alla Fratelli Righini

Sono partiti dal Porto di Ravenna e destinati a ‘He Dreiht’, il grande parco eolico al largo della costa della Germania, nel Mare del Nord, due macchinari innovativi progettati e costruiti dall’azienda ravennate Fratelli Righini. Serviranno a installare i pali di fondazione delle turbine eoliche e sono il completamento di un importante progetto assegnato nel 2022 dall’installatore olandese Heerema Marine Contractors. Nel parco eolico, che ha una potenza di 1 Gigawatt, saranno impiegati per la prima volta in questo mese di maggio per posizionare 64 monopali.

La maggiore caratteristica di questo sistema è la possibilità di installarne di diverse tipologie, fino a un diametro massimo di 8,5 metri e con un peso totale fino a 2000 tonnellate. Durante la fase operativa del progetto e per garantire la messa in servizio, Fratelli Righini fornirà dalla sua base a Ravenna il personale qualificato che lavorerà a stretto contatto con l’equipaggio di Heerema Marine Contractors. L’impianto è stato sviluppato interamente dall’azienda ravennate e ha richiesto più di un anno per la progettazione e la costruzione.

Da sottolineare che Fratelli Righini si è affidata prevalentemente a fornitori e imprese del territorio per contribuire a sostenere l’economia locale. "Uno dei due macchinari, quello che permette il sollevamento e la verticalizzazione dei pali direttamente con la nave del nostro cliente – spiega l’amministratore unico Renzo Righini – vanta diverse caratteristiche speciali, che lo rendono il primo del suo genere attualmente sul mercato tanto che abbiamo depositato un brevetto internazionale". Queste caratteristiche consentiranno a Heerema Marine Contractors di utilizzare gli strumenti su numerosi progetti con diversi tipi e diametri di pali.

"A questo proposito – aggiunge Righini – abbiamo intrapreso un percorso per fornire ai nostri clienti soluzioni circolari su misura, con l’obiettivo di riutilizzare parzialmente le attrezzature per progetti futuri e quindi limitare i rischi, tra cui tempi di consegna e costi di investimento e formazione".

Maria Vittoria Venturelli