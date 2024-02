Il partner tossico pensa solo a se stesso. Donne, amatevi

Se incontrate un uomo non dovete assolutamente idealizzarlo. Idealizzare un uomo non è reale, è un’idea che vi siete fatte voi e si rischia di rimanere vittime di una relazione tossica.

Non è amore se inizia fin da subito a riempirvi di telefonate continue, talmente tante da dover restare al telefono solo con lui (diventa un comportamento ossessivo e possessivo). Non è amore se vi dice cosa dovete fare e cosa non dovete fare.

Non è amore se inizia a dirvi: "Non sei mai in casa" o "non mettere il profumo". Non è amore se vi svaluta dandovi dell’egoista, della patetica, della pazza e rigira la frittata dando a voi le proprie colpe. Oppure quando si presenta come una vittima e vi dice di non abbandonarlo.

Queste sono solo alcune delle tante piccole frasi che vengono utilizzate da questo genere di uomini. È un modo per agganciarvi e iniziare il loro schema di manipolazione affettiva che diventa un abuso psicologico che si può trasformare anche in violenza fisica.

Ma se rimanete incastrate nell’abuso psicologico c’è il rischio che rimaniate coinvolte in una dipendenza affettiva. Questi soggetti fanno del male, sono in grado di uccidervi dentro. Il primo segnale è quando vi sentite infelici, al limite, esauste mentalmente e fisicamente, mentre altri segnali sono la mancanza di rispetto, il controllo sociale, il sollevare dubbi, il sacrificare i vostri

bisogni per far felice lui.

In tutti questi casi c’è qualcosa che non va.

Un partner tossico non si preoccupa per voi ma solo di se stesso: calpesterà i vostri bisogni e i vostri desideri per raggiungere solamente i suoi obiettivi e le sue priorità, prosciugando le vostre energie. Prima di tutto ci siete voi stesse: amatevi e, se avete voglia di fare qualcosa per voi stesse, fatelo qualunque cosa sia ma fatelo. Nessuno può dirvi cosa fare o non fare e trattarvi come uno zerbino.

Franca