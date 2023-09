Il Pavaglione in stallo "Servono lavori urgenti"

Non si placano i malumori degli esercenti del Pavaglione colpiti dall’alluvione del maggio scorso, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione che promette la stesura di un piano di intervento entro la settimana prossima. Dalla protesta iniziale messa in campo dai commercianti, effettuata trattenendo il pagamento degli affitti per stimolare l’intervento del Comune affinché venissero bonificati e sistemati gli interni dei loro negozi, fino ad ora non è cambiato molto. Il Comune attende ancora di capire esattamente come muoversi fra rimborsi assicurativi, ricerca delle ditte specializzate in grado di eseguire i lavori e Sovrintendenza ai beni architettonici, al cui giudizio finale sono sottoposti gli interventi da effettuare, visto che il Pavaglione risulta essere classificato come monumento storico. Intanto il tempo passa e il Natale, periodo sempre atteso dai commercianti, si avvicina. In particolare sono due i negozi più colpiti: Dragoni abbigliamento ed erboristeria Clorofilla, che non possono utilizzare se non solo in minima parte gli spazi. Altre 10 attività risultano colpite ma in modo non così grave da compromettere la funzionalità del negozio e dei suoi locali, che continuano a essere utilizzati nella loro interezza anche se sono necessari alcuni interventi di riqualificazione.

"Ormai i clienti sono insofferenti – spiegano gli esercenti – e continuano a chiedere come mai non siamo ancora a posto dopo tutto questo tempo. Loro non conoscono tutti i passaggi che sono necessari per attivare gli interventi. Poi ci siamo noi – sottolineano – che da esercenti coscienziosi vogliamo accogliere la clientela in luoghi decorosi e con la piena disponibilità della merce, cosa non fattibile se non si ha la possibilità di utilizzare tutta la superficie". La prospettiva è già quella del Natale, a cui mancano una manciata di mesi ormai: un periodo fondamentale per il commercio. "Noi siamo assolutamente stanchi – proseguono gli esercenti –. Entro ottobre i lavori di ripristino devono essere finiti in vista del Natale. Per questo occorre che adesso venga effettuato tutto con la massima urgenza".

Nel frattempo all’interno del Pavaglione uno spazio è disponibile per una nuova locazione. Il negozio, che si trova al civico 55 di piazza Mazzini, di circa 12 metri quadrati e mezzo con annessa vetrina, è proposto alla cifra, a base di asta, di poco più di 4.000 euro all’anno.

L’asta pubblica, che servirà ad aggiudicare l’affitto del locale, si svolgerà tra circa un mese, il 2 ottobre prossimo a partire dalle 8.30 presso la sede dell’Unione dei Comuni, in piazza Martiri 1 al terzo piano.

Monia Savioli