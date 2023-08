Il Pd della Bassa contro il viceministro Bignami "Nelle sue parole solo tornaconto elettorale" I romagnoli hanno dimostrato di avere la buona volontà necessaria per superare i momenti più difficili, ma il governo non ha ancora mantenuto le promesse fatte. Il Pd della Bassa Romagna chiede al commissario Figliuolo di risarcire i danni e di non minare la coesione delle comunità a fini elettorali.