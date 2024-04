Il piccolo grande progetto della città

Il progetto era stato presentato a fine 2019 ma poi, a causa delle varie emergenze tra Covid, guerra in Ucraina e crisi energetica, ha subìto diversi ritardi. Ora è finalmente arrivata la buona notizia: l’Albergo del cuore è in dirittura d’arrivo e aprirà entro settembre. E la struttura ricettiva di via Brancaleone, che si rivolge in particolare a turisti con disabilità o esigenze specifiche come le famiglie con bambini autistici, tra l’altro impiegherà sei ragazzi disabili. Ad annunciarlo è Romina Maresi, presidente della cooperativa San Vitale che gestirà l’albergo. Si tratta di un progetto di inclusione importante che ancora una volta mostra il grande cuore della città di Ravenna.