Il Pineta torna il pista Venerdì la riapertura

L’attesa è finita. Venerdì il Pineta riaprirà il suo ingresso e diventerà il ‘JPineta Milano Marittima’. Alla guida, il gruppo di imprenditori con venti anni di esperienza al Just Cavalli di Milano - ora ribattezzato Just Me - che negli ultimi anni ha sviluppato il suo brand anche nei luoghi più noti di tutta Italia tra cui Porto Cervo e Versilia. Ancora blindati i nomi dei personaggi famosi presenti – collante dell’atmosfera intorno a eventi e serate del locale. Da mezzanotte il party di inaugurazione e tornare a ballare nel centro di Milano Marittima con, si annuncia, un nuovo look e un tocco internazionale. Ma il Pineta - o meglio - il ‘JPineta Milano Marittima’, è un’eredità che richiede coraggio per essere portata avanti. Complici la nostalgia di una località che negli anni è cambiata ma, allo stesso tempo, la voglia di farla ripartire mantenendo però gusto e garbo nel centro che vive di notte.

Certo è che se si pensa alla nuova cordata - Just Cavalli di Milano - non può che alzarsi l’asticella delle aspettative per la nuova gestione del Pineta il quale, forse mai come nessun altro, resta nella memoria di turisti e frequentatori della località cervese. Il ‘finimmo prima che lui ci finisse’ di Baglioni per il Pineta non vale. Non si arrende. Altri locali storici ora non ci sono più. Insieme al Pineta resiste il celebre Woodpecker, anche lui vicino alla riapertura dopo alcuni anni di riqualificazione. Che sia l’estate di Milano Marittima? Lo dirà solo il tempo. E forse non ne servirà neanche tanto per capire la direzione quale sarà. Di ripresa e qualità è l’auspicio di tutti. La nuova gestione intende far riprendere quota al locale di viale Romagna, dopo altre riaperture date per imminenti (vedi quella nel periodo pasquale), poi slittate e altre traversie, prima di trovare la quadrta. Ora è tempo di ripartire.

i.b.