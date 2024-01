Il poeta Simoncelli chiude ’Babbi e lumache’

Ultimo giorno di apertura per la mostra ’Babbi e lumache’, allestita nella chiesa del Suffragio di via Trento Trieste a Bagnacavallo. E così oggi alle 17.30, in occasione del finissage, ci saranno delle letture poetiche di Stefano Simoncelli, finalista al premio Strega Poesia 2023 con la raccolta ’Sotto falso nome’ (Pequod, 2022).

La mostra, che oggi è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presenta un centinaio di plaquette d’autore edite in pochi esemplari da Babbomorto editore di Imola e una trentina di manufatti della private press Lumacagolosa di Villanova di Bagnacavallo.