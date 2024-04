Il porto a Marina alla fine degli anni Sessanta

Una storica veduta del porto a Marina di Ravenna risalente alla fine degli anni Sessanta, quando ancora c’era una numerosa la flottiglia di pescherecci. La banchina del Candiano ha ancora le bitte in acciaio e le scalette per la risalita dei tuffatori, mentre l’illuminazione è data da lampadine in vetta ad esili tralicci in ferro. Solo la colonna del faro e la costruzione bianca adiacente (che fu poi occupata dai piloti del porto) mantengono ancora oggi le stesse caratteristiche. Per il resto è tutto modificato, a cominciare dalla gelateria ‘Estense’. Sullo sfondo, a sinistra, la sede del Circolo Velico.

A cura di Carlo Raggi