Il post voto visto dai big di partito. Il Pd: "Il campo largo ha pagato"

Sorrisi a trentadue denti in casa Pd, necessità di riflessione tra i partiti di centrodestra. Stati d’animo differenti tra gli schieramenti dopo i primi verdetti. Cominciamo da Alessandro Barattoni, segretario territoriale del Pd: "Esprimo grande soddisfazione per la vittoria del Partito Democratico e del centrosinistra nei comuni della provincia di Ravenna. Questo risultato conferma la fiducia che i cittadini hanno riposto nelle nostre politiche e nella nostra visione per il futuro del territorio – è la sua analisi –. È evidente che una coalizione larga con le altre forze di centrosinistra è fondamentale per ottenere questi successi. Solo lavorando insieme, uniti da valori comuni e obiettivi condivisi, possiamo affrontare e risolvere le sfide che ci aspettano".

Gli elettori della galassia del centrosinistra, "non hanno creduto alle promesse vane del centrodestra riguardo l’alluvione. Al contrario, hanno riconosciuto l’impegno e l’efficacia delle nostre amministrazioni locali, che hanno fatto del loro meglio per fronteggiare l’emergenza e supportare la Romagna in un momento così difficile. Queste vittorie non sono solo un riconoscimento del lavoro svolto finora, ma anche uno stimolo per continuare a migliorare e a lavorare al fianco dei cittadini, sempre con la stessa dedizione e passione". Alberto Ferrero è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato alle Europee, per il nostro partito l’obiettivo era quello di mantenere i voti delle politiche". C’è però anche l’altro lato della medaglia, le amministrative: "Riconosciamo la presa che il Pd ha sugli elettori. Il fatto che FdI non fosse presente con suoi amministratori sul territorio - nel 2019 avevamo altri numeri - ha pesato. Penso a Lugo, Cervia, Bagnacavallo. Ora eleggeremo consiglieri comunali, che lavoreranno per cambiare questo stato delle cose".

Non c’è stato l’effetto-alluvione: "Mi aspettavo risultati diversi. Quando l’elettore si esprime, comunque, ha sempre ragione". Parole più o meno simili di quelle pronunciate da Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Ravenna: "Ho un grandissimo rispetto per l’elettorato, del quale percepisco un rifiuto a tentare scenari diversi. C’è, da parte degli elettori, una pervicace tendenza a mantenere in sella quel gruppo di potere che ha sempre governato". E questo "indipendentemente dalla proposta dell’opposizione. La sensazione è che anche un candidato forte non sposti più di tanto". Il fatto è che "chi si lamenta, lo fa al bar o sui sociali. E poi...". E poi, alle urne, vota Pd. "L’unico Comune nel quale avevamo speranze era Cervia, dove pensavamo che la lista civica di Mazzolani potesse spostare voti da sinistra verso il centrodestra. Invece la lista ha finito per cannibalizzare i partiti del suo stesso schieramento: è un dato valutativo, non è una critica politica".

