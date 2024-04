Il Premio ’Antonio Batani’. Le firme del giornalismo tra attualità e turismo

Si è conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori la quindicesima edizione del Premio Internazionale ’Antonio Batani al giornalismo’, che sabato sera ha acceso i riflettori su Milano Marittima e sulla qualità dell’accoglienza romagnola. Oltre 350 persone hanno partecipato, all’Hotel Palace, all’evento organizzato dal Gruppo Batani Select Hotel. Numerose le autorità presenti e i rappresentanti delle realtà locali, che hanno applaudito i grandi nomi del giornalismo che la giuria presieduta da Ruben Razzante ha voluto premiare per il loro lavoro, da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce! a Massimo Borgnis, direttore del settimanale Chi; da Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1 a Francesca Fagnani, conduttrice della popolarissima trasmissione di Rai2 ’Belve’. Come tradizione, è stato premiato anche un giornalista straniero. Quest’anno il riconoscimento è stato attribuito a Dominik Prantl, giornalista di viaggi di lingua tedesca che ha raccontato il suo viaggio in bicicletta da Cervia a Venezia. Conduttore della cerimonia, anche quest’anno, Massimo Giletti, che in virtù del legame con Milano Marittima e con la famiglia Batani non ha voluto mancare l’appuntamento. Per lo stesso motivo ha partecipato Valeria Marini, ospite a sorpresa dell’evento. Giletti ha trattato con gli ospiti molti argomenti di attualità e più volte ha ricordato l’attacco iraniano a Israele. Con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, salito sul palco insieme a Cecilia Bavera presidente regionale Bper per premiare Chiocci, ha parlato di turismo e della resilienza romagnola dopo l’alluvione del maggio scorso. Con Agnese Pini Giletti ha parlato delle grandi sfide del giornalismo nell’epoca dei social e dell’Intelligenza artificiale. Per consegnarle la spilla in oro giallo con diamanti, nell’iconica forma di un pennino, realizzata dal brand Bartorelli, è stato chiamato l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.

Sono invece stati il sindaco di Cervia Massimo Medri e il presidente di Orogel Bruno Piraccini a premiare Massimo Borgnis. Il presidente della Camera di commercio Ravenna e Ferrara Giorgio Guberti e Carlo Bartorelli hanno premiato l’attesissima Francesca Fagnani, che era accompagnata da Enrico Mentana. La Romagna in bicicletta è invece stato l’argomento trattato con Dominik Prantl, premiato dal presidente di APT Emilia Romagna Davide Cassani. E’ stata poi la volta della stilista Elisabetta Franchi, alla quale è stato consegnato da Paola Batani il Premio intitolato al padre Antonio, destinato a un imprenditore del territorio. Tre le menzioni speciali: la prima ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi, per la raccolta fondi promossa dal suo giornale e da Mondadori Media in occasione dell’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. Seconda al tedesco Rudy Neumann, uno dei protagonisti dell’isola delle Rose, la piattaforma che ha ispirato l’omonimo film di Sydney Sibilia, in qualità di Ambasciatore della Riviera Romagnola. La terza, in memoria di Vanni Dolcini, decano dei comunicatori turistici, al giornalista Mediaset Alessandro Mischi. Molto apprezzata la sfilata delle sfavillanti creazioni Bartorelli.

Alessandra Giordano