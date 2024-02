Il primo corteo domenica a Ravenna

Com’è tradizione, due sono le sfilate del ‘Carnevale dei Ragazzi’. Si inizia a Ravenna, domenica alle 14.30, con partenza da via di Roma, davanti a Santa Maria in Porto. Per poi proseguire a Punta Marina, l’11 febbraio allo stesso orario, in viale dei Navigatori. In caso di maltempo - domenica -, la sfilata dell’11 si svolgerà a Ravenna. Al termine della seconda sfilata, è prevista l’estrazione dei biglietti della Lotteria di beneficenza che ha come primo premio una Citroen C3 e come obiettivo la raccolta fondi per la realizzazione di un nuovo dormitorio e l’ampliamento della Casa della Carità di S.Teresa. Previsto il concorso fotografico Giorgio Re dedicato alla foto più bella del Carnevale e il ‘Crazy Carneval Party’, festa in maschera pensata per i più piccoli, il giovedì grasso, 8 febbraio dalle 17 alle 20 nella sala parrocchiale di Santa Maria del Torrione.