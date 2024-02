Il professor Baravelli per il Giorno del ricordo

Sabato prossimo, alle 17, presso la sala ‘Silvio Buzzi’, in viale Berlinguer 11, in occasione del Giorno del Ricordo la Sezione ‘Natalina Vacchi’ dell’Anpi di Ravenna organizza il convegno ‘La guerra fascista in Jugoslavia, le foibe, l’esodo’ con la partecipazione del professore ravennate Andrea Baravelli, docente di storia contemporanea all’Università di Ferrara.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna, intende soprattutto evidenziare quella che la legge istitutiva della Giornata del Ricordo definisce la "più complessa vicenda del confine orientale", sarà coordinato dal presidente della Sezione, Massimiliano Galanti.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita nel 2004, vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".