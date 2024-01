Il professor Carlo Ossola cittadino onorario di Bagnacavallo

Si è tenuta ieri mattina in municipio a Bagnacavallo la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al prof Carlo Ossola. Sono intervenuti la sindaca Eleonora Proni, il presidente del Consiglio comunale di Bagnacavallo Matteo Giacomoni e Ruggero Sintoni, presidente e condirettore artistico di Accademia Perduta/Romagna Teatri. Al professore è stata donata l’incisione di Nicola Samorì ‘Fiamma parassita’.

Come si legge nella pergamena consegnatagli per l’occasione, il Consiglio comunale ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al prof Ossola "per la sua umanissima e profonda passione per lo studio e la ricerca, per il suo instancabile impegno nella valorizzazione della cultura italiana a livello internazionale e per la generosità e l’amicizia dimostrate alla città di Bagnacavallo, in particolare attraverso la condivisione dell’apprezzatissimo progetto ‘La Piazza universale’".

Nato a Torino nel 1946, Ossola è uno dei più importanti filologi italiani. Già docente nelle Facoltà di Lettere nelle università di Torino e Padova, dal 2000 ha acquisito la cattedra di Letterature moderne dell’Europa neolatina al prestigioso Collège de France di Parigi. È stato inoltre direttore dell’Istituto di studi italiani all’Università della Svizzera Italiana, a Lugano. È socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia dell’Arcadia, dell’Accademia delle Scienze di Torino, dell’Accademia Olimpica di Vicenza, dell’American Academy of Arts and Sciences e dal 2018 è ‘corresponding fellow’ della British Academy. È inoltre membro del consiglio scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.

Gli studi del prof Ossola, autore di numerosi importanti saggi, abbracciano la letteratura italiana ed europea dalle origini all’età contemporanea e riguardano anche Tomaso Garzoni, eclettico erudito italiano del Cinquecento di origini bagnacavallesi. Nel 2019 per l’inaugurazione del Ridotto del teatro Goldoni, il professore tenne una lectio magistralis proprio su Garzoni e da quella occasione nacque il rapporto di collaborazione e amicizia che ha portato alla realizzazione del progetto ‘La Piazza Universale’, scuola di alta formazione in campo umanistico sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.