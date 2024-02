Il Punta Marina in anticipo contro i Coyotes

Tornano in campo sin da oggi le squadre di Terza Categoria Ravenna. Nel girone A la capolista Punta Marina ospita (alle 15) gli ostici Coyotes, ben decisi a restare in zona playoff. Gli adriatici guidano con tre punti di vantaggio sul Mezzano ma hanno già riposato. I mezzanesi sono chiamati a rispondere domani al ’Sabino di Nunno’ contro un Bisanzio comunque in crescita.

Nel girone B sono due le gare di oggi: la Marradese – del capocannoniere Betti, 11 gol come Lamja del Vatra – ospita il Biancanigo mentre nel big match di giornata il Prada se la vedrà con la Pro Loco Reda.

Il programma (ore 14.30): girone A: Atlas-Pol. Camerlona, C. Albero-E. Mattei, P. Marina-Coyotes (ore 15), S. Romagna-Carpinello. Domani: Mezzano-Bisanzio, P. Corsini-Monti. Riposa: J. Cervia. Classifica: P. Marina 35; Mezzano 32; Atlas, C. Albero 25; Carpinello 21; Coyotes 19; J. Cervia, Camerlona 17; P. Corsini 13; Bisanzio 12; S. Romagna 11; Mattei 10; Monti 9. Girone B: Lectron-Giovecca, Marradese-Biancanigo (ore 15,30). Domani: Lugo-Brisighella, Prada-P. L. Reda, Sp. Lugo-M. Bubano, Villanova-Ulisse&Penelope Riposa: Vatra. Classifica: P. L. Reda, Brisighella 31; Prada 30; Sp. Lugo 23; Biancanigo 20; Lugo, Giovecca 19; Ulisse&Penelope 17; M. Bubano, Vatra 15; Marradese, Villanova 12; Lectron 7.

u.b.