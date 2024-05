Il ritrovo dei classe ’62 al centro sociale Cà Vecchia

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice, domenica scorsa nel suggestivo scenario del parco del centro sociale ‘Cà Vecchia’ di Voltana, alla festa ‘62² - I sântadù a e quadré’. Tra ‘ragazze’ e ‘ragazzi’ classe ‘62 (i quali nel corso di questo 2024 compiono quindi 62 anni), nonché loro famigliari, amici e parenti di altre ‘annate’, sono stati circa 200 coloro che hanno onorato un avvenimento unico, ossia “l’incontro – come recitava l’invito – dei ‘nati nel ‘mitico’ 1962, per festeggiare, spensieratamente assieme, i 62 al quadrato!“. Fin dalla tarda mattinata l’ampia e accogliente struttura situata in piazza Teseo Guerra ha assistito all’arrivo dei partecipanti (alcuni giunti da fuori regione e in un caso addirittura da Memphis negli Stati Uniti), tra saluti, abbracci, sorrisi e, come nel caso di coloro che si sono rivisti dopo qualche decina di anni, comprensibile emozione. A rendere l’evento ancor più ‘colorato’ è stato l’abbigliamento anni ‘70-’80 che, come suggerito dagli organizzatori, ha indossato parte dei partecipanti. Dopo l’aperitivo di benvenuto, gli immancabili selfie ed un succulento pranzo preparato dalle arzdore di Cà Vecchia, la festa è proseguita in pista, con musica anni 70-80 e giochi d´epoca, nonchè con il taglio della torta.

A organizzare la festa è stato un affiato gruppo di neo 62enni che risiede nella maggiore frazione lughese. Il tutto avvalendosi della preziosa collaborazione di decine di volontari, che hanno contribuito a ‘regalare’ ai presenti un pomeriggio indimenticabile. Quello svoltosi sabato è il quarto evento dei nati del ‘1962’: nel 2012, nel 2017 e nel 2022 festeggiarono rispettivamente i 50, i 55 e i 60 anni. Nel ringraziare tutti coloro che, a qualsiasi ‘titolo’, hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento, gli organizzatori hanno fatto sapere che, detratte le spese, il ricavato della festa sarà utilizzato dal Centro Sociale Ca Vecchia per il Bando di assegnazione fondi denominato ‘Dopo il tornado a Voltana, un aiuto alle famiglie’.

Luigi Scardovi