Il ritrovo dei sessantenni: "Serata commovente e allegra"

Venerdì sera gli ex alunni, nati nel 1964, della scuola media Corrado Viali di Sant’Alberto si sono ritrovati nell’Agriturismo Tenuta Augusta a Mandriole per rivedersi e festeggiare i loro 60 anni.

Tania Garroni, una delle organizzatrici, racconta: "Abbiamo riunito circa 60 ex allievi delle classi medie della scuola, allora eravamo piuttosto numerosi, circa una ventina per classe divisi in cinque sezioni. I bambini venivano da Sant’Alberto ma anche Mandriole, San Romualdo, Savarna e Casalborsetti. Oggi le classi sono meno frequentate: difficilmente si va oltre le due sezioni. Mi sono occupata personalmente dell’organizzazione insieme a Stefano Baccarini, detto ’Ciuppi’, e i preparativi per l’occasione sono durati qualche mese: non è stato facile ritrovare i contatti di tutti e scegliere una data per incontrarsi ma ce l’abbiamo fatta e siamo felici della riuscita. All’agriturismo ci hanno riservato un’intera sala e abbiamo mangiato, ballato e fatto festa insieme, c’era anche un nostro amico che si è prestato a fare il dj con musica anni ’80. Una serata davvero commovente, toccante e piena di allegria, molti non si vedevano da più di 40 anni".