Il sale di Cervia alla mensa di papa Francesco

Partito sabato 30 settembre dal centro di Cervia con la benedizione di don Antonio e il saluto delle autorità civili, il gruppo di podisti del Cammino del sale è giunto a Roma per l’udienza con il pontefice, per consegnare a papa Francesco la panira colma di sale prodotto nelle saline di Cervia e donato al sindaco dai salinari durante la festa di Sapore di Sale, il primo fine settimana di settembre. La consegna del sale alla mensa papale è una tradizione di Cervia: avveniva in passato quando la città omaggiava il pontefice del sale migliore e del primo salfiore, il “fior fiore” del sale.