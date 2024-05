Il senso unico a Marina: "A breve i cartelli". I malumori non mancano

Manca poco. Da sabato 15 giugno e per tutti i weekend estivi il lungomare di Marina di Ravenna diventerà a senso unico: arrivando dalla città occorrerà proseguire lungo via Trieste alle spalle del paese, per poi immettersi su viale delle Nazioni da via Ciro Menotti, percorrendolo in direzione Ravenna. L’altra corsia, come noto, sarà riservata al navetto mare: l’obiettivo, come noto, è infatti incentivare l’uso del parcheggio scambiatore.

"Vogliamo velocizzare il navetto e rendere più sicuro viale delle Nazioni – dice l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – che risulta troppo sovraccaricato di traffico tra auto, moto, bus, pedoni e ciclisti. Con questa revisione della viabilità, suggerita da uno studio e concentrata il sabato e la domenica in via sperimentale, speriamo di aumentare sicurezza e fruibilità della località". Costantini spiega che a breve verrà installata la cartellonistica: "Vogliamo partire a giugno per avere il tempo per fare un po’ di rodaggio prima di luglio e agosto, che sono i mesi più intensi". Le iniziative per rendere più fruibile il navetto sono diverse: "Abbiamo vinto un bando da 5 milioni in Europa per la gestione dei flussi nel momento di picco del turismo – prosegue Costantini –: illumineremo maggiormente lo scambiatore, perché nelle zone nuove le luci sono deboli, e inoltre da quest’anno su Google maps sarà possibile vedere geolocalizzato il navetto, grazie alla comunicazione in tempo reale con l’app di Start Romagna. Per quanto riguarda la possibilità che in futuro lo scambiatore diventi a pagamento, di cui si è parlato, è un possibile scenario futuro ma ora proprio no: non è un elemento utile a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati".

Il progetto del senso unico, come noto, ha creato non pochi malumori a Marina di Ravenna. "Il paese sostanzialmente non ha mai condiviso questa scelta, la subirà e non sappiamo nemmeno se i residenti potranno usufruire di una corsia preferenziale o se dovranno fare 7 km per 30/40 metri in linea d’aria, alla faccia delle polveri sottili – dice Marino Moroni, presidente della Pro loco della località –. Finora i cartelli non sono stati installati, anche se hanno disegnato le nuove linee blu per il pagamento e messo le macchinette per pagare, ancora non attive, in via Ciro Menotti e in via Lungomare. Ci siamo lamentati per l’idea del senso unico, ma nessuno ci ha ascoltati. Speriamo che questa novità non accentui i problemi che si creano al rientro verso Ravenna la sera nei weekend: Marina vive di pendolarismo più che altri lidi".

Per quanto riguarda i residenti che dovranno allungare molto il percorso col senso unico, Costantini replica che non ci saranno eccezioni: "Siamo andati incontro alle osservazioni che ci hanno fatto concentrando la novità solo nelle giornate di sabato e domenica. Il cambio della viabilità però vale per tutti, altrimenti si andrebbe a inficiare tutto il progetto".

Questa è anche la prima estate del Parco marittimo a Marina di Ravenna e a Punta Marina: finora Pro loco e Comune concordano nel dire che questi primi weekend di maggio sono andati bene, con un responso positivo e senza particolari disagi. Di sicuro sarà un’estate importante per questa porzione della nostra costa.

Sara Servadei