Il sindaco Isola all’incontro col commissario Figliuolo

Ci sarà anche il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna faentina, Massimo Isola, all’incontro in programma domani a Bologna con il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione Francesco Paolo Figliuolo.

Dopo un primo confronto avvenuto il 24 agosto scorso, quello di domani è un appuntamento molto atteso – fanno sapere da palazzo Manfredi – . Sono tante infatti le risposte che le comunità romagnole colpite dalle inondazioni del maggio scorso attendono, a partire dalle risorse economiche promesse dal Governo ma non ancora erogate, necessarie per realizzare le opere indispensabili a far ripartire i territori. Saranno presenti anche il governatore Stefano Bonaccini e tutti i componenti del Patto per il Lavoro e per il Clima dell’Emilia-Romagna: sindaci, Province, rappresentanze sindacali, sociali e di impresa.

"Non andrò solo ad ascoltare – dice Isola – ma per avanzare richieste precise e concrete. Intendo innanzitutto proporre una proroga almeno fino a primavera, della scadenza al 31 ottobre delle domande di saldo del Cis, il contributo di immediato sostegno. Faenza registra domande nell’ordine delle migliaia, non centinaia come gran parte degli altri Comuni alluvionati. Ciò si traduce in una maggiore lentezza nelle erogazioni e quindi nel fatto che diverse famiglie riceveranno il primo contributo di 3mila euro troppo a ridosso della scadenza di ottobre, costringendole a spendere e rendicontare gli acquisti in un arco di tempo brevissimo e con case non ancora agibili". Un altro punto importante sono gli argini: "Chiederò che i lavori di ripristino dei danni lungo le arginature dei fiumi che ci espongono, in caso di forti piogge autunnali, a nuovi disagi, vengano velocizzati il più possibile. I faentini non possono vivere in angoscia permanente". Infine, altri due punti. Il primo è la richiesta di azzeramento o riduzione delle bollette e degli avvisi di pagamento delle utenze L’ultimo è che venga messo al centro " il tema dei risarcimenti al 100% passato un po’ in secondo piano dopo le promesse della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’immediatezza degli eventi".