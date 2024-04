Il sottosegretario D’Eramo in visita alle Saline con Morrone

Il Parco della Salina di Cervia è stata una delle tappe della visita del sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo in diverse località romagnole accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Accolti dal presidente del Parco della Salina Giuseppe Pomicetti e dal sindaco uscente di Cervia Massimo Medri, D’Eramo e Morrone, a cui si è unito per l’occasione il candidato sindaco del centrodestra Massimo Mazzolani, hanno fatto il punto sul rilancio del parco a un anno dall’alluvione, con un approfondito confronto sulle opportunità da cogliere e sviluppare.

In precedenza, D’Eramo ha incontrato i pescatori delle cooperative ‘Luigi Penso’ e ‘La Fenice’, nota quest’ultima per la pesca della cozza di Cervia. Gli operatori del settore ittico hanno esposto le problematiche che stanno penalizzando la pesca locale: le condizioni del porto, i mancati indennizzi a fronte dei danni causati dell’alluvione e la necessità di valorizzare il prodotto ittico locale.

D’Eramo ha raccolto le istanze dei pescatori assicurando precise verifiche e l’impegno a tutelare i prodotti di qualità della pesca locali, tracciabili e genuini, da quelli provenienti dall’estero e da operazioni fraudolente di contraffazione. "Sono stati incontri importanti – ha commentato Morrone - che abbiamo fortemente voluto per confermare il preciso e costante impegno della Lega per questo territorio e le sue eccellenze. L’obiettivo è quello di potenziarle al massimo: ci aspetta infatti uno snodo importante per il futuro delle località turistico/balneari e, per questo, servono idee alternative e vincenti". Soddisfazione dei consiglieri del gruppo della Lega a Cervia Daniela Monti, Stefano Versari e Enea Puntiroli per la visita e l’interesse mostrato dal sottosegretario D’Eramo.