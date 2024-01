Il "terzo polo" si fa in quattro

La coalizione del "terzo polo" lughese formato dalla lista civica Per la Buona Politica, da Azione e Italia Viva, si amplia. È di ieri infatti, l’annuncio dell’ingresso nell’alleanza di Lugo Civica, lista nata appena una settimana fa. "Abbiamo scelto di entrare per fissare una solida base progettuale – afferma Ermanno Tani, rappresentante della lista Lugo Civica –. Per noi è fondamentale l’ascolto. Ascoltare significa interessarsi dei problemi comuni, delle necessità quotidiane. Significa partecipazione e noi crediamo fortemente nel coinvolgimento di ogni singolo. Non esiste una comunità senza i singoli. Lugo ha bisogno di tante cose. Pensiamo alla costruzione del bilancio facendovi partecipare i territori, partendo dalle persone. Compartecipare alle scelte dell’Amministrazione, sentendosi parte di essa è educazione civica".

Lugo Civica è nata anche in risposta al metodo scelto da altre forze politiche per individuare il proprio candidato, imposto ancor prima di parlare di temi e progetti. "Per la Buona Politica, Azione e Italia Viva hanno da subito detto di guardare ai progetti e così è stato – precisano i rappresentanti di Per la Buona Politica, Italia Viva e Azione –. Come sempre dichiarato, la nostra coalizione mantiene aperto il confronto con chi desideri realmente costruire un progetto politico-amministrativo locale incentrato sulle esigenze, necessità e aspettative del territorio e della comunità lughese. Tant’è che prima di definire nomi di candidature abbiamo ritenuto essenziale ragionare e individuare le ragioni fondanti che tenessero unita questa aggregazione di forze trasversali, dando assoluta priorità e valore al comune programma-progetto. Gli obiettivi e come raggiungerli, come è noto, per noi sono la base fondamentale per la scelta della candidatura a sindaco o sindaca. Questo infatti è stato il punto di partenza del dialogo intercorso con chi ha guardato al nostro progetto, anche con i componenti della nuova lista Lugo Civica, creata da persone che si spendono quotidianamente per i propri vicini e per il territorio dell’intero comune, dai quartieri alle frazioni". Per Lugo Civica ora è arrivato il momento di parlare concretamente del futuro di Lugo. "Il nostro comune – precisa Tani – ha una vocazione commerciale, artigianale, culturale e soprattutto turistica. Lugo è nota in regione e in Italia per le sue diverse attrattive che ne fanno un punto d’interesse molto importante. Occorre attrezzare aree che attirino turisti e che accolgano meglio i tanti espositori che possono trovare in Lugo un luogo di mercato importante per i propri scambi commerciali. Aree per camper e turismo libero che fanno da volano a ciò che il centro e le frazioni hanno da offrire".

L’ingresso di Lugo Civica nella coalizione che già riunisce Per la Buona Politica, Azione e Italia Viva rende ora più breve il passo verso la definizione del candidato a sindaco. "Abbiamo accolto con grande piacere questa nuova realtà civica locale che si è messa in gioco per Lugo – sottolineano i rappresentanti di Per la Buona Politica, Italia Viva e Azione –. Definito il perimetro della coalizione e degli obiettivi comuni, procederemo a breve a definire i nomi del candidato sindaco e di coloro che saranno parte attiva nelle liste per la composizione del prossimo Consiglio Comunale" .

Monia Savioli