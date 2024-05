’Il Trebbo in musica’, da Pupi Avati a Fresu

Torna il Trebbo in Musica 2.4. del Ravenna Festival a Cervia. Dal 6 giugno al 4 luglio sette notti di spettacolo per la quinta edizione della rassegna. Che si celebrino lo spirito e le radici della Romagna o figure femminili, che si parli di cinema o dei piaceri della buona tavola, che le note siano quelle della grande tradizione operistica, del jazz o della canzone d’autore, il fil rouge principale de Il Trebbo in musica che Ravenna Festival propone a Cervia - Milano Marittima per il quinto anno consecutivo è sempre lo stesso: condivisione. Condivisione di musica, idee e notti d’estate: in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini.

Si inizia il 6 giugno nella Rotonda Primo Maggio a ingresso libero: Pupi Avati racconterà del suo cinema ma anche alla musica dei suoi film accompagnato dal quartetto con Teo Ciavarella al pianoforte, Checco Coniglio al trombone, Alfredo Ferrario al clarinetto e Francesco Angiuli al contrabbasso. Il 13 la rassegna continua all’Arena dello Stadio dei Pini, attorno alle opere di Giacomo Puccini: in occasione del centenario della morte del compositore, Laura Morante dà voce a Prime donne accompagnate da musica e voce. Martedì 18 Margherita Vicario canta piegando la seduzione della melodia al racconto di storie di toccante quotidianità, assieme a La Corelli diretta per l’occasione da Giovanni Pallotti.

Giovedì 20 Maqeda è un’occasione per immergersi nella cultura e nella musica dell’Etiopia e riscoprirne le figure femminili della storia e della leggenda con Gabriella Ghermandi. Il 27 si celebrano i 70 anni di Romagna mia come lo racconterà Riccarda Casadei, figlia di Secondo. A seguire, la scena è di Vince e i Ruvidi, il complesso che, capitanato dal batterista Vince Vallicelli, ha debuttato proprio con un disco omaggio a Secondo Casadei.

Domenica 30 nel ventennale della scomparsa dell’autore di oltre trecento colonne sonore del cinema italiano, l’Omaggio a Piero Piccioni è affidato all’Orchestra 014, guidata dal figlio Jason. Giovedì 4 luglio l’itinerario del Trebbo si conclude con Food, un progetto che vede di nuovo insieme il trombettista Paolo Fresu e il cubano Omar Sosa, pianista tra i più poetici e imprevedibili. La collaborazione della Cooperativa Bagnini per il Trebbo si concretizza anche nel promuovere e sostenere una nuova iniziativa dedicata ai turisti che hanno scelto gli hotel di Cervia e Milano Marittima; grazie alla collaborazione tecnica di Cervia In, che gestirà le prenotazioni, saranno resi disponibili 100 biglietti per gli spettacoli del Trebbo e per quelli al Pala De André a Ravenna con uno sconto del 50% per l’acquisto minimo di due biglietti.

Ilaria Bedeschi