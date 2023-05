Il volto di Masterchef L’aiuto di Erica Liverani "Raccolti 80mila euro"

Erica Liverani ha vinto Masterchef (il format televisivo di successo condotto da chef stellati) nel 2016, ha avviato due attività economiche legate alla gastronomia e ha un profilo facebook seguito da 480mila appassionati di cucina. Adesso, però, ha gli stivali, il badile in mano ed è sporca di fango. Si divide, infatti, tra le sue attività imprenditoriali e il volontariato nelle zone alluvionate.

Liverani, ora una raccolta fondi. Ce ne parla?

"Sì. Con Claudia e Romina, le mie sorelle, abbiamo lanciato una prima raccolta legata alle nostre attività economiche, raccogliendo 18mila euro, già convertiti in elettrodomestici per gli alluvionati. E’ tutto trasparente, ogni giorno mostro l’andamento del conto corrente e rendiconto gli acquisti. Ora questa esperienza è conclusa e siamo pronti per lanciarci in un’altra iniziativa simile".

Di cosa si tratta?

"Innanzitutto abbiamo aperto un nuovo conto corrente, sempre nella massima trasparenza e con tutto rendicontato, dove mettiamo il ricavato di nostro iniziative. L’ultima è stata la stampa di magliette sul tema aiuti a chi è allagato. Siamo arrivati a quota 61mila euro: tutti soldi che andranno direttamente alle famiglie danneggiate. Poi, c’è una terza iniziativa…".

Spieghi.

"E’ un’idea che è maturata tra un gruppo di otto amici. C’è chi sbadila, chi pensa alle iniziative e, quindi, ci sono io che sono il volto da ‘persona nota’, diciamo così. La lampadina si è accesa a Giuseppe Rocco, podista per passione, che per me è molto bravo anche se non ha sponsor. Si era preparto per la 100 km del Passatore, manifestazione annullata per via del disastro. Allora ha pensato di correre 100 km attraversando le zone alluvionate".

Quando ci sarà l’evento?

"Questa domenica, giorno in cui doveva svolgersi la gara intitolata al Passatore. Partenza alle 5,30 da Ponte Nuovo, arrivo in piazza a Faenza una decina di ore dopo".

Quali zone attraverserà?

"Di certo Fornace Zarattini, Russi, Lugo, Prada, Reda e altre località. Bisognerà vedere come sarà la viabilità domenica, comprese le vie secondarie che verranno percorse".

Anche in questo caso promuoverà la raccolta fondi che avete lanciato?

"Certamente, e devo dire che abbiamo trovato tanto sostegno. C’è chi farà il tragitto con Giuseppe, chi ci aspetterà all’arrivo. Del nostro gruppo abbiamo due persone che seguiranno tutto il percorso in moto e in bici, realizzando anche un video. E’ un modo per testimoniare il disastro che è accaduto e per dare una mano a chi non ha più nulla".

