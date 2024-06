A Faenza, domenica 16 giugno dalle 8 alle 11.35, si svolgerà il XXXIV Raduno di auto storiche Vallata del Senio, primo memorial Luigi Rivola.

In piazza del Popolo i cittadini faentini e gli appassionati di auto e moto d’epoca potranno vedere da vicino un centinaio di vetture storiche, prodotte tra il 1920 e il 1981, perfettamente restaurate, accuratamente conservate e viaggianti. Alle 11.30 ci sarà il saluto del vicesindaco Andrea Fabbri, mentre un banchetto Lions sarà presente dalle 8 davanti al Bar Centrale per la raccolta di occhiali e lenti da vista e sole nuovi o usati; quest’anno ci sarà dalle 8.30 alle 11.35 anche un gazebo della locale sezione della Croce Rossa Italiana per lo screening del diabete. Alle 11.35 la carovana partirà per il viaggio attraverso le colline brisighellesi per terminare col pranzo al Ristorante ‘5 Cucchiai” a Villa Abbondanzi. La manifestazione organizzata dai Lions Club faentini e dal C.r.a.m.e. (Club Romagnolo auto e moto d’epoca) ha come referenti Franco Donati (per il Crame) e Marco Spina e Bruno Zama (per i clubs Lions).