Imparare la lingua francese con ScambiaMenti

Nello spazio culturale ScambiaMenti sono aperte le iscrizioni per il corso di francese, livello base. Le lezioni inizieranno il 27 ottobre e si terranno ogni settimana nel pomeriggio.Gli incontri sono 10, uno a settimana, e la partecipazione è gratuita. Le lezioni avranno sede di via Ippolito Nievo 2, a Cervia. ScambiaMenti metterà a disposizione dei partecipanti un percorso formativo portato avanti da un’insegnante volontaria madrelingua adatto a tutte le persone che vogliano percorrere i primi passi verso l’apprendimento della lingua francese. Per informazioni si può contattare lo spazio culturale al 338 2196514, oppure via mail all’indirizzo scambiamenti@comunecervia.it . ScambiaMenti è inoltre presente su Facebook ricercando il profilo ScambiaMenti – Spazio Culturale.