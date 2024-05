Impegno e innovazione sociale. Il 5x1000 ad Ancos

L’ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive) opera con l’obiettivo di promuovere il benessere collettivo attraverso iniziative di welfare, sport, e cultura. È attiva nel sostegno a famiglie e anziani, mirando a migliorare la qualità della vita nelle comunità italiane. In questi ultimi anni, tra le altre cose, ANCoS Ravenna ha donato un pulmino attrezzato al’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Ravenna ed un furgone frigor per le mense della Caritas, nonchè contribuito al ripristino post-alluvione del Parco cittadino di Sant’Agata sul Santerno. Altre informazioni sull’attività di ANCos e su come contribuire con il proprio 5x1000 sono sul sito www.confartigianato.ra.it