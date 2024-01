Impiegato part-time alla Verlicchi srl

C’è tempo fino a venerdì per candidarsi per un posto di impiegato/a amministrativo/a. L’azienda Verlicchi srl di Alfonsine, in provincia di Ravenna, che produce impianti filtropressa e filtri per impianti industriali, è alla ricerca di una figura professionale che si occupi di contabilità ordinaria fino alla redazione del bilancio, delle fatture per i clienti e per i fornitori, nonché di incassi e di pagamenti e delle esportazioni. Viene richiesta una pregressa esperienza nella funzione ricercata. Viene considerato titolo preferenziale il diploma di scuola superiore in Ragioneria, la conoscenza dei programmi Spring, Word, Excel e della lingua inglese, almeno a livello B1. È richiesto il possesso della patente di guida e l’essere automuniti. La sede del lavoro è Alfonsine. Contratto da lavoratore dipendente, a tempo determinato; part time su 20 ore.