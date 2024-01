Impresa cittadina richiede un capo officina

Fino a venerdì ci si può fare avanti per essere assunti come capo officina (metalmeccanico) in un’azienda di Ravenna, che è alla ricerca di una figura che si occupi della realizzazione di strutture in carpenteria metallica, tramite lettura del disegno tecnico. Inoltre che sappia utilizzare l’attrezzatura e i macchinari per le lavorazioni e gestisca l’organizzazione del lavoro e del personale della squadra a lui affidata. L’azienda richiede esperienza come capo officina, competenze digitali relative ai macchinari da utilizzare in carpenteria, il possesso della patente B. È considerato titolo preferenziale l’essere automuniti e la disponibilità a lavorare, occasionalmente, il sabato. Sede di lavoro a Ravenna. Il tipo di contratto proposto è a tempo determinato, con prospettiva che diventi indeterminato. Orario 8-12 e 13-17.