Imprese balneari,. Cna lancia la campagna #spiaggiachepassione

Da anni l’applicazione della Direttiva Bolkestein sulle concessioni delle spiagge italiane è tema di scontro politico che ricade sulle spalle delle imprese. Imprese che Confartigianato continua a rappresentare con serietà e concretezza. ‘Sguardo avanti, cuore artigiano’, è lo slogan che l’associazione ha dedicato alle 30.000 microimprese che ogni giorno con passione curano, tengono pulite ed accolgono sulle nostre spiagge. Confartigianato invita tutti quelli che hanno a cuore il made in Italy del balneare a partecipare alla campagna #spiaggiachepassione, postando la propria foto in spiaggia col cuore in mano e taggando #spiaggiachepassione. Ulteriori informazioni su www.spiaggiachepassione.it