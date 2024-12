"In arrivo nave con a bordo 44 migranti"

La nave Ocean Viking con 44 migranti a bordo dovrebbe sbarcare a Ravenna. Lo dice la Ong Sos Mediterranee Italia sulla sua pagina Facebook. "La pratica ormai consolidata di assegnare porti lontani diventa in inverno una misura ancora più insensata e crudele, per le condizioni meteorologiche avverse in cui le navi delle Ong devono navigare, per il tempo inutile speso da e verso il porto, e per i sopravvissuti e le sopravvissute a bordo", viene sottolineato. "Dopo lo sbarco ci vorranno altri quattro giorni per tornare nell’area delle operazioni. A pochi giorni di distanza dall’ennesima tragedia in mare, allontanare le navi di soccorso delle Ong è atroce e disumano", si conclude.