In arrivo sei nuovi impianti di lettura targhe in altrettante strade

Promosso dal Consiglio Territoriale dell’Area 9 di Castiglione, si è tenuto l’altra sera presso la Sala Tamerici di Castiglione di Ravenna un incontro pubblico sui temi delle truffe e della sicurezza. Sono intervenuti il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, il comandante della compagnia carabinieri di Cervia – Milano Marittima, capitano Umberto Cerracchio, e il comandante della locale stazione dei carabinieri, maresciallo maggiore Albano Tascini.

Il dibattito si è imperniato sul fenomeno criminale delle truffe che, con le nuove tecnologie, apre ogni giorno nuovi e inquietanti scenari. A caderne vittime molto spesso persone sole o più fragili ma vista la vasta gamma di moduli criminosi nessuno viene risparmiato dai tentativi di raggiro. "Devo ringraziare la presidente del Ct di Castiglione, Edera Fusconi – così il vice sindaco Eugenio Fusignani – per la serata che ha consentito ai cittadini della circoscrizione di prendere coscienza sul come difendersi dai tentavi di truffa e, in questo, va sottolineata la puntuale esposizione dei fatti e delle strategie di difesa da parte del capitano Cerracchio, molto apprezzato per la competenza e la preparazione dimostrate. Importante anche il contributo del maresciallo Tascini la cui opera è tangibilmente visibile nella località e riconosciuta positivamente dai cittadini. La sicurezza è un tema molto sentito e questa è stata anche l’occasione per spiegare le politiche messe in campo dall’amministrazione comunale nonché le azioni che la Polizia Locale ha svolto nelle frazioni e nei lidi dell’area territoriale di Castiglione, sia per quanto inerente gli specifici compiti d’istituto sia per le operazioni congiunte soprattutto con i carabinieri".

Nel corso del 2023, ha aggiunto Fusignani, nell’area di Castiglione di Ravenna sono stati effettuati 838 servizi di pattugliamento da parte della Polizia Locale. A questi si aggiungano i servizi appiedati effettuati ogni martedì in concomitanza del mercato rionale di Castiglione nonché la presenza di personale, il primo e il secondo martedì del mese, presso la sede del Decentramento a disposizione dei cittadini per fornire informazioni o ricevere segnalazioni. "Da sottolineare infine, la presenza nel territorio di Castiglione di Ravenna sulla via Bagnolo Salara di due impianti Ocr (lettori targa) ai quali se ne aggiungeranno altri sei col progetto appena approvato e in corso di procedure di appalto. Più precisamente i nuovi sei impianti Ocr che riprenderanno entrambi i sensi di marcia saranno collocati su via Ponte della Vecchia a Castiglione, su via Camillo Torres in località Guarniera, su via Romea Sud/via Sila a Savio, su viale dei Lombardi a Savio/Lido di Classe, su via del Sale/via Casimpane a San Zaccaria e su via Dismano a Casemurate. Ogni impianto, di ultima generazione – conclude Fusignani – sarà composto da una telecamera multivisione con quattro ottiche a 90° più due lettori targa (uno per ogni senso di marcia)".