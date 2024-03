In bici fino alla pineta tra paesaggi e buona cucina

Lunedì torna ’Cibi in Bici l’evento’ firmato Trail Romagna – ChefToChef che unisce attività fisica lenta, conoscenza del territorio naturale e gastronomia. Guidato da Fiab Ravenna, il bike tour di 37 km complessivi con più partenze dallo Chalet dei giardini pubblici (alle 10, alle 10.30 e alle 11) percorrerà l’argine dei Fiumi Uniti, attraverserà Lido di Dante e la Pineta Ramazzotti, costeggerà la Valle dell’Ortazzo e si insinuerà nella Pineta di Classe facendo sosta al parco Primo Maggio e sul finir della pineta nei pressi del canale Aquara. I sapori di mare, valli e pinete, preparati da Mattia Borroni, Sabatino Restuccia e Matteo Salbaroli saranno i veri protagonisti dei quattro momenti culinari: tigelle porchetta di coppa di mora romagnola rosmarino e verdure in conserva, piadina sottile con insalatina di radicchio, sardoncini alla scottadito, agrodolce all’aceto di lamponi e pesto di mandorle, lasagnetta asparagi in salsa mornay di parmigiano 30 mesi, pesto di stridoli e pinoli e infine ricotta polline e fragole. L’evento è a numero chiuso, ultimi posti disponibili sul sito www.trailromagna.eu.