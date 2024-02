In scena il Centro Studi Danza

Il Centro Studi Danza di Lugo proporrà alle 20.45 di stasera il musical ‘Light of the world–Il Vangelo secondo Matteo’, alla chiesa della Collegiata, in piazza Savonarola a Lugo.

Il ricavato della serata, come una tradizione che si rinnova e che caratterizza l’associazione lughese diretta da Alessandra Morici, verrà devoluto in beneficenza. Infatti grazie alla collaborazione con l’associazione ‘In chiave cristiana’ l’incasso dello spettacolo sarà utilizzato per garantire un sostegno a distanza a bambini e ragazzi insieme alla Fondazione Avsi, organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Lugo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla reception di Centro Studi Danza Asd in via Bruno Gastaldi 16 a Lugo oppure telefonando ai numeri 0545-27237, 348-7280539 (Piera).