In settembre la Coppa del mondo di calcio per trapiantati

AiCS porta a Cervia la prima Transplant Football World Cup di Italia. Dall’8 al 14 settembre sono attesi oltre 300 atleti da almeno 12 nazioni. Sono calciatori trapiantati di cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas, cornea e midollo osseo in arrivo per disputare la Coppa del mondo di calcio per trapiantati. L’evento è promosso dalla World Transplant Games Federation, e organizzato in Italia da AiCS in collaborazione con Aned, Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto e gode del patrocinio del Comitato italiano paralimpico e del Comune di Cervia. Saranno 180 i calciatori trapiantati, 2 i campi sportivi interessati e decine di volontari compreso lo staff medico per un totale di oltre 300 atleti. Le partite, suddivise nelle varie giornate per consentire ai partecipanti il riposo adeguato tra i vari match, si giocheranno al campo "Brian Filipi" di Pinarella di Cervia. Le squadre saranno composte da trapiantati secondo gli stessi criteri utilizzati per i Giochi Mondiali dei Trapianti estivi e invernali: e quindi si uniranno in campo per celebrare la loro seconda opportunità di vita atleti trapiantati di cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas, cornea e midollo osseo. A chiusura della manifestazione la cena di Gala con le premiazioni. Le squadre saranno composte da un minimo di 10 a un massimo di 16 giocatori – la rappresentativa italiana formata da Aned sarà formata da 16 calciatori, che si stanno scegliendo in queste settimana entro una rosa di 23 atleti. L’evento è anche, e soprattutto, un modo per sensibilizzare la scelta di donare gli organi e dare una seconda possibilità a chi versa in attesa di trapianto.

Ilaria Bedeschi