In tanti alla Camminata per aiutare la scuola di Tredozio Sabato, tanti partecipanti hanno partecipato alla Camminata di Beneficenza organizzata dalle 'Camminatrici Folli di Faenza'. Ricavato devoluto alla scuola di Tredozio. Maria Pia Timo ha dato il via all'iniziativa. Merenda offerta dalle organizzatrici.