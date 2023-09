In vetrina gli artisti del Bronson Due giorni di musica all’Hana-Bi

All’Hana-Bi è tempo di Festival di Bronson Recordings. ’Tales from the Red Desert’, questo il titolo della due giorni, vedrà protagonisti dieci artisti del roster dell’etichetta del Bronson, usciti dalla Zona d’Ombra (progetto di residenza artistica curato da Associazione Bronson) e pronti a presentare le loro ultime uscite. Due giornate di live, showcase, djset ed eventi speciali. "Negli ultimi anni – dice il direttore artistico di Bronson Recordings, Chris Angiolini – il progetto discografico di Bronson Recordings si è ritagliato sempre più spazio, e molti artisti hanno finito per ricevere riconoscimenti prestigiosi". Oggi dalle 20 suoneranno Clever Square, Leatherette, Phill Reynolds, San Leo e Solaris; domani alla stessa ora Cemento Atlantico, Eugenia Post Meridiem, R.Y.F., Sleap-e e Trust The Mask. Il locale è in viale Della Pace, 452G, a Marina di Ravenna. Ingresso libero