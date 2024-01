Inaugura oggi il Cau. Sarà aperto tutti i giorni

Da oggi una piccola rivoluzione per la sanità territoriale. Apre infatti proprio oggi il Cau (Centro assistenza e urgenza) di Ravenna al Cmp in via Fiume Montone Abbandonato 134. L’accesso dedicato sitrova sul retro del Cmp, dove sono già state installate le prime indicazioni.

Il Cau da oggi sarà aperto dalle 8 alle 20 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, e accoglierà i pazienti non gravi, i cosiddetti ’codici bianchi e verdi’ del Pronto soccorso per semplificare il lavoro nel reparto delle urgenze, oberato di lavoro e alle prese con le carenze di personale.

All’interno lavoreranno una

dozzina di medici tra medici della guardia medica, della medicina generale e del corso per diventare medici di medicina generale. All’ingresso il personale infermieristico farà un colloquio all’utente per capire quale problema l’ha portato a rivolgersi al Cau. L’Ausl si aspetta che il nuovo centro accolga in media tra i 50 e i 70 pazienti al giorno, che saranno visitati in base all’ordine di arrivo. Quali sono le necessità per le quali rivolgersi al Cau? La Regione indica: medicazioni e altre prestazioni infermieristiche, lesioni o dolori agli arti, eritemi, punture da insetti, febbre, lombalgia, dolori addominali, lievi traumatismi, ferite superficiali, irritazioni cutanee, dolori articolari o muscolari, coliche, sintomi influenzali, tumefazioni, nausea o vomito.

Per la visita e le prestazioni erogate dal medico e infermiere dei Cau non si paga il ticket e l’accesso avviene senza prenotazione.